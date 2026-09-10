Baghpat News: एनआरआई युवती की मां को मिली धमकी, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:47 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:47 AM IST
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दोघट (बागपत)। दिल्ली के मॉडल टाउन की एनआरआई युवती शहरा अरोरा की गैर इरादतन हत्या में पैरवी कर रही उनकी मां सोनू अरोरा को समझौता नहीं करने पर धमकी मिली है।
उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की मौत के मामले में वांछित आरोपी आदित्य चोपड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है और उसके परिवार वाले लगातार उनको धमकी दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस से आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही जल्द ही गिरफ्तारी नहीं होने पर एसपी समेत अन्य अफसरों से शिकायत करने की चेतावनी दी।
दिल्ली के मॉडल टाउन की रहने वाली सोनू अरोरा ने बताया कि उनकी बेटी शहरा अरोरा जर्मनी में रह रही थीं, जो वहां चीन की एक कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटर के पद पर कार्यरत थीं। 24 अगस्त की सुबह पड़ोसी आदित्य चोपड़ा छुट्टी पर घर आई शहरा को जबरदस्ती अपनी कार में बैठाकर देहरादून ले जा रहा था। आरोप लगाया कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर गांगनौली कट के पास आदित्य ने जानबूझकर अपनी कार ट्रक में पीछे से घुसा दी, जिससे शहरा की मौत हो गई।
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आरोप है कि इसकी प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। अब समझौता नहीं करने पर धमकी मिल रही है। इस मामले में जांच अधिकारी थाना प्रभारी केवल सिंह का कहना है कि कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है, जिसमें जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया।
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उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की मौत के मामले में वांछित आरोपी आदित्य चोपड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है और उसके परिवार वाले लगातार उनको धमकी दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस से आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही जल्द ही गिरफ्तारी नहीं होने पर एसपी समेत अन्य अफसरों से शिकायत करने की चेतावनी दी।
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दिल्ली के मॉडल टाउन की रहने वाली सोनू अरोरा ने बताया कि उनकी बेटी शहरा अरोरा जर्मनी में रह रही थीं, जो वहां चीन की एक कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटर के पद पर कार्यरत थीं। 24 अगस्त की सुबह पड़ोसी आदित्य चोपड़ा छुट्टी पर घर आई शहरा को जबरदस्ती अपनी कार में बैठाकर देहरादून ले जा रहा था। आरोप लगाया कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर गांगनौली कट के पास आदित्य ने जानबूझकर अपनी कार ट्रक में पीछे से घुसा दी, जिससे शहरा की मौत हो गई।
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आरोप है कि इसकी प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। अब समझौता नहीं करने पर धमकी मिल रही है। इस मामले में जांच अधिकारी थाना प्रभारी केवल सिंह का कहना है कि कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है, जिसमें जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया।