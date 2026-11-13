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गीतों के साथ गुनगुनाते हुए नजर आ रहीं स्टेशन पर आई महिलाएं, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Fri, 13 Nov 2026 05:58 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 05:58 PM IST







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लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का माहौल भी भक्तिमय हो गया है। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर पहली बार स्टेशन पर छठ के पारंपरिक गीतों का प्रसारण शुरू किया गया है। ... और पढ़ें

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