डाला छठ: पूजन की तैयारी में जुटीं महिलाएं, दउरा और सूप की मांग बढ़ी; पारंपरिक परिधानों की खरीदारी

दुकानदार दीपक जायसवाल ने बताया कि डाला छठ पर लाल, पीली और आकर्षक छपाई वाली साड़ियों की अधिक मांग है। इसके अलावा नए डिजाइन और रंगों के सूट भी पसंद किए जा रहे हैं। शुक्रवार और शनिवार को अच्छे कारोबार की उम्मीद है।



मेजवां : फूलपुर कस्बे सहित आसपास के गांवों में डाला छठ पर्व की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पूजा में लगने वाले सामानों की खरीद शुरू हो गई है। नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से नागा बाबा पोखरा और जय मां लक्ष्मी क्लब की तरफ से कुंवर नदी तट स्थित पिपरहा घाट की साफ-सफाई कराने का काम शुरू हो गया।



श्रद्धालु नदी और पोखरों के घाटों पर अपनी-अपनी वेदियां बना रहे हैं। डाला छठ को लेकर मान्यता है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद जब प्रभु राम और माता सीता ने अयोध्या वापस आकर राज्याभिषेक के दौरान उपवास रखकर कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में भगवान सूर्य की पूजा की थी, तभी से छठ पूजा शुरू हुई।