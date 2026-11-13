महापर्व: छठ गीतों से सात्विक हुआ आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का माहौल, 24 घंटे हो रहा प्रसारण; यात्रियों में उत्साह
आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर छठ गीतों की मधुर धुन से माहौल भक्तिमय हो गया है। पूछताछ काउंटर से 24 घंटे पारंपरिक छठ गीतों का प्रसारण किया जा रहा है। इससे यात्रियों को छठ घाट जैसा एहसास हो रहा है। खासकर महिला यात्री गीतों के साथ गुनगुनाती नजर आ रही हैं। स्टेशन पर यह पहल लोगों को खूब पसंद आ रही है।
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लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का माहौल भी भक्तिमय हो गया है। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर पहली बार स्टेशन पर छठ के पारंपरिक गीतों का प्रसारण शुरू किया गया है। उद्घोषणा के बीच जब 'शीतली बरिया शीतल दूजे पनिया', 'केलवा के पात पर उगेलन सुरुजदेव' और 'कांच ही बांस के बहंगिया' जैसे प्रसिद्ध छठ गीत गूंजते हैं तो यात्रियों को घर और छठ घाट की याद आने लगती है। स्टेशन पर गूंज रहे इन गीतों से यात्रियों को बिहार और झारखंड की लोक संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। खासकर महिला यात्री गीतों को गुनगुनाती नजर आ रही हैं।
शुक्रवार, 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ शुरू हो रहे चार दिवसीय छठ अनुष्ठान को लेकर घरों से लेकर बाजारों तक उत्साह दिखाई दे रहा है। व्रती महिलाओं के घरों में छठ गीत गूंज रहे हैं। सड़क, बाजार, बस, ऑटो और टोटो में भी छठ मइया के गीत सुनाई देने लगे हैं।
रेलवे ने भी इस सांस्कृतिक परंपरा को सम्मान देते हुए स्टेशन पर गीतों के प्रसारण की व्यवस्था की है। मंडल वाणिज्य निरीक्षक अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि पूछताछ काउंटर से छठ पूजा तक 24 घंटे छठी मइया के पारंपरिक गीतों का प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही यात्रियों को ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान से संबंधित सूचनाएं भी नियमित रूप से दी जा रही हैं।
महिलाओं में दिखा उत्साह, स्टेशन पर गुनगुना रहीं छठ गीत
रेलवे की इस पहल की महिला यात्रियों ने सराहना की है। उनका कहना है कि स्टेशन पर छठ गीत सुनकर ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे वे छठ घाट के आसपास पहुंच गई हों। गीतों के माध्यम से घर-परिवार और अपनी मिट्टी से जुड़ाव महसूस हो रहा है। छठ पूजा में लोकगीतों का विशेष महत्व है।
'पहिले-पहिल छठी मइया', 'उग हे सुरुज देव', 'हे दीनानाथ' और 'छठी माई के करब हम वरतिया' जैसे गीत इस पर्व की आस्था और परंपरा को जीवंत करते हैं। रेलवे की यह पहल यात्रियों को सुविधाएं देने के साथ ही लोक संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का माध्यम भी बन रही है।