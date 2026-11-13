यूपी: जिस घर में गूंजने वाली थी किलकारी, वहां पसरा मातम, खेत में मिला पान विक्रेता का शव; हत्या की आशंका

आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अमिलो महाजन का बाग में शुक्रवार सुबह एक पान विक्रेता का शव खेत में मिला। मृतक की पहचान 32 वर्षीय रविकांत उर्फ हीरा के रूप में हुई है। परिजनों ने रविकांत की हत्या का आरोप लगाया है।

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शुक्रवार की सुबह लोगों ने शौच के लिए जाते समय शव देखा और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। पुलिस और परिजनों ने शव की शिनाख्त की। पुलिस को शव पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं।पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के मोर्चरी हाउस भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण का खुलासा हो पाएगा। सीओ सदर ईश्वर लाल गुर्जर और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया। पुलिस अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। मृतक रविकांत चार भाइयों में दूसरे नंबर पर था। उसका एक भाई खाड़ी देश में काम करता है। रविकांत की पत्नी खुशबू गर्भवती है। उनकी शादी करीब एक साल पहले हुई थी।पुलिस घटना का खुलासा करने के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। इस मामले की जांच के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है। सीओ सदर ईश्वर लाल गुर्जर ने बताया कि शव बरामद कर लिया गया है। उन्होंने दोहराया कि शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की जानकारी मिल पाएगी।