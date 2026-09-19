जन प्रतिनिधियों को गांव में न घुसने की दी चेतावनी, किया प्रदर्शन; VIDEO

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विकासखंड के मतलूबपुर ग्राम सभा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, इस गांव के 25 घरों पर मकान बिकाऊ है कि पोस्टर चस्पा किए गए हैं। जिसे सुनकर लोग यह जानने पहुंच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग अपने घर पर मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगा रखे हैं।

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