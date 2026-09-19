परेशानी ऐसी कि घर बेचना मजबूरी: 25 लोगों ने लगाया 'मकान बिकाऊ है' का पोस्टर, बच्चों का स्कूल जाना बंद; चेतावनी

ग्रामीणों का कहना है कि घरों से निकलने वाला व बरसात का पानी रास्ते पर आधा फीट भरा हुआ है। पानी से पूरी तरह से दुर्गंध आ रही है और लोगों को संक्रामक बीमारियों का डर सता रहा है। महिलाओं का कहना है कि उनके घरों के छोटे-छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बुजुर्गों, दिव्यागों का निकलना घर से मुश्किल हो रहा है।



घरों में दुर्गंध के कारण भोजन करना मुश्किल है। सबसे बड़ी तो समस्या यह है कि इस कस्बे में युवकों और युवतियों का विवाह भी रुका है। महिला ने बताया कि यहां लोग अपनी बेटी का विवाह भी नहीं करना चाह रहे हैं। लोगों की फोर व्हीलर गाड़ियां जो बाहर सड़क पर खड़ी होती हैं उनकी कई किस्त चालान हो गयी। क्योंकि गाड़ियां घर तक भी पहुंच नहीं पा रही। इसके कारण मजबूर होकर हमें यह कदम उठाना पड़ा है।