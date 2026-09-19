यूपी: जमीन के बैनामे को लेकर रजिस्ट्री कार्यालय में मारपीट, बेटे ने पिता के अपहरण की जताई आशंका; दी तहरीर

बजरंगी का आरोप है कि उसके विरोध करने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने उसे घेर लिया। उसके साथ लात-घूंसों से मारपीट की। बजरंगी ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पिता उत्तम गोंड का फिलहाल कहीं पता नहीं चल रहा है। उसने आशंका जताई कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उसके पिता को कहीं छिपा दिया है। इसी आधार पर उसने पिता के अपहरण की आशंका भी व्यक्त की है।



दोनों पक्षों को थाने लेकर पहुंची पुलिस ने पूछताछ की और इसके बाद छोड़ दिया। थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि रजिस्ट्री कार्यालय में मारपीट हुई थी। दोनों पक्ष थाने लाए गए थे। पूछताछ भी की गई और छोड़ दिया गया। अभी तक किसी पक्ष से कोई तहरीर नहीं मिली है। ना ही रजिस्ट्री कार्यालय की ओर से कोई तहरीर मिली है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।