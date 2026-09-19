{"_id":"6aaea46ac2c32da1e90d04ab","slug":"video-scuffle-at-the-registry-office-over-land-sale-deed-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"जमीन के बैनामे को लेकर रजिस्ट्री कार्यालय में मारपीट, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शुक्रवार की शाम को सिधारी हाइडिल स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में 19 बिस्वा जमीन के बैनामे को लेकर हंगामा हो गया। विक्रेता के पुत्र ने रजिस्ट्री पर आपत्ति जताई, जिसके बाद दो पक्षों में कहासुनी और मारपीट हुई। सूचना मिलने पर सिधारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले गई।

... और पढ़ें