{"_id":"6a996040731f79bb720b7e42","slug":"video-bjp-leaders-pankaj-chaudhary-and-bhupendra-chaudhary-paid-tribute-to-aadya-prasad-rai-on-his-death-anniversary-in-azamgarh-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"आजमगढ़ में दिग्गजों का जमावड़ा, पंकज चौधरी ने अखिलोश यादव पर साधा निशाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आजमगढ़ में दुर्वासा धाम में भाजपा के प्रदेश मंत्री सहजानंद राय के पिता स्वर्गीय आद्या प्रसाद राय की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी पहुंचे। उन्होंने स्वर्गीय आद्या प्रसाद राय को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। पंकज चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव हताशा में हैं और इसी कारण इस तरह के वीडियो जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एआई के माध्यम से तैयार किए गए वीडियो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूरे साधु-संत समाज को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति का खामियाजा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा।

... और पढ़ें