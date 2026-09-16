मदरसा संचालन करने वाले प्रबंधक-प्रधानाचार्य गिरफ्तार, VIDEO

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मदरसा संचालन और प्रबंध समिति के पंजीकरण के लिए फर्जी एवं कूटरचित प्रपत्र तैयार करने के मामले में मुबारकपुर पुलिस ने मदरसा प्रबंधक और प्रधानाचार्य को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ 15 सितंबर को राहत हुसैन निवासी नेवादा की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज किया गया था।

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