Video: संजय सिंह बोले- नई नियुक्ति के पहले दिन का आचरण अहंकार दर्शाता है

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आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अयोध्या आगमन पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नई नियुक्तियों और व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नई नियुक्ति के पहले दिन सीईओ को कहा कि उनका आचरण सामने आया है, वह कहीं न कहीं अहंकार को दर्शाता है। मीडिया से कहा गया कि आगे घुसने नहीं दिया जाएगा, जबकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्ति को पत्रकारों के सवालों का जवाब देना चाहिए। जवाब नहीं देना हो तो बाद में बात करने की बात कही जा सकती है। संजय सिंह ने कहा कि एम2के कंपनी पहले से विवादों में रही है, फिर भी उससे जुड़े व्यक्ति को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने ट्रस्ट में आरएसएस पृष्ठभूमि वाले लोगों की नियुक्तियों पर भी सवाल उठाए। कहा कि कोष में गड़बड़ी की जांच चल रही है, इसके बावजूद जिम्मेदार पदों पर नियुक्तियां की गईं। आरोप लगाया कि इससे ट्रस्ट पर आरएसएस और भाजपा का नियंत्रण बढ़ाने तथा जमीन, चंदे, आभूषण और निर्माण से जुड़ी कथित कमीशनखोरी जारी रखने की मंशा स्पष्ट होती है।

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