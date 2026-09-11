Ayodhya News: ग्राम चौपाल से दूर हो रहे जिम्मेदार, निभा रहे औपचारिकता

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दोनों चौपालों में नहीं पहुंचे अधिकारीमिल्कीपुर। ग्राम पंचायत सारी व उधुई में शुक्रवार को ग्राम चौपाल हुई, लेकिन दोनों जगह कोई ब्लॉकस्तरीय अधिकारी नहीं पहुंचा। सारी में प्रशासक नियाज अहमद व सचिव अर्जुन कुमार ने आठ लोगों की शिकायतें सुनीं। उधुई में प्रधान तुलसीराम यादव व सचिव संदीप कुमार ने सुनवाई की, जहां केवल दो लोग पहुंचे। हालांकि, उनकी समस्याओं का भी निस्तारण नहीं हो सका।बीडीओ की चेतावनी दरकिनार, नहीं पहुंचे नोडलहैदरगंज। ग्राम पंचायत सराय मनोधर में आयोजित चौपाल में नोडल अधिकारी भोलानाथ शुक्ला नहीं पहुंचे। बीडीओ आनंद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें चेतावनी देकर पहुंचने को कहा गया था। लघु सिंचाई के जेई, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व राजस्व लेखपाल भी अनुपस्थित रहे। चौपाल में ग्राम सचिव विजय गुप्ता, सफाईकर्मी सोनू निगम व सोमनाथ, रोजगार सेवक सुनील और पंचायत सहायक आकांक्षा उपाध्याय मौजूद रहे। केवल दो महिलाओं ने आवास की समस्या दर्ज कराई।सचिव व प्रशासक ने सुनी फरियादबीकापुर। वासुदेवपुर व तोरो माफी में जन चौपाल हुई। वासुदेवपुर में प्रशासक रामपाल वर्मा की अध्यक्षता में पंचायत सचिव नरेंद्र कुमार वर्मा ने योजनाओं की जानकारी देकर समस्याएं सुनीं। वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड व चकमार्ग की पटाई की शिकायतें आईं। तोरो माफी में सचिव नरेंद्र वर्मा ने शत-प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री कराने को प्रेरित किया। प्रशासक अहमद रजा, पंचायत सहायक वंदना मौर्या, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी व पंचायतकर्मी मौजूद रहे। राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्ति समेत अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी दोनों चौपालों से नदारद रहे।