Ayodhya News: शहर में आज

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सुबह 10:00 बजे : जिले के विभिन्न थानों पर समाधान दिवस का आयोजन।

खेल

सुबह 11:00 बजे : आर्य कन्या स्कूल में जिला विद्यालय स्तरीय बालिका वर्ग के लिए कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन।

सुबह 11:00 बजे : मकबरा राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान में जिला विद्यालय स्तरीय क्रिकेट ट्रायल के माध्यम से टीम का चयन।

दोपहर 12:00 बजे : मंडल स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर अयोध्या शूटिंग रेंज में बैठक का आयोजन।

राष्ट्रीय लोक अदालत

सुबह 10:00 बजे : उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन।



समाधान दिवस