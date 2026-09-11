Ayodhya News: किशोर को चाकू मारकर घायल करने का आरोप

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अयोध्या। कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के कुशमाहा गांव में शराब पिलाने की बात को लेकर 14 वर्षीय किशोर को चाकू मारकर घायल करने का आरोप लगा है। किशोर की मां सुन्ता पत्नी बिंदा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 10 सितंबर की रात देवर नाटे पुत्र सिद्धू, उसके बेटे शिवा व दीवा ने उसके बेटे मालिकराम को गालियां दीं। विरोध करने पर नाटे ने उसकी पीठ पर चाकू मार दिया। बीच-बचाव करने पर आरोपियों ने जानमाल की धमकी दी। घायल किशोर को मंडलीय अस्पताल दर्शननगर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उपनिरीक्षक आशीष कुमार बिंद को जांच सौंपी है।