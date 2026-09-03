VIDEO: राम मंदिर सबका है तो व्यवस्था में भागीदारी भी सबकी हो : सूरज चौधरी

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अयोध्या। सिविल लाइंस स्थित होटल में प्रेसवार्ता कर आजाद समाज पार्टी के मिल्कीपुर के पूर्व प्रत्याशी सूरज चौधरी ने राम मंदिर ट्रस्ट और सीईओ चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए इसकी व्यवस्था में सभी समाजों की समान भागीदारी होनी चाहिए। चढ़ावा चोरी प्रकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की।

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