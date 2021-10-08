Ayodhya News: मंडल में 142 एएनएम का तबादला

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अयोध्या जिले में स्थानांतरित होकर आने वाली 59 एएनएम विभिन्न नौ जनपदों से आई हैं। इनमें बहराइच, गोंडा, अमेठी, बलिया, बलरामपुर, श्रावस्ती, जौनपुर, झांसी और सुल्तानपुर शामिल हैं। अंबेडकरनगर जिले में कुल 42 एएनएम का तबादला हुआ है। ये एएनएम अमेठी, अयोध्या, बलरामपुर, बाराबंकी और बस्ती से स्थानांतरित हुई हैं। विज्ञापन

बहराइच, गोंडा, प्रयागराज, श्रावस्ती और सुल्तानपुर से भी एएनएम अंबेडकरनगर पहुंची हैं। बाराबंकी जिले में कुल 35 एएनएम का अंतरजनपदीय स्थानांतरण हुआ है। सुल्तानपुर जिले में सबसे कम छह एएनएम का तबादला किया गया है। अयोध्या जिले में स्थानांतरित होकर आने वाली 59 एएनएम विभिन्न नौ जनपदों से आई हैं। इनमें बहराइच, गोंडा, अमेठी, बलिया, बलरामपुर, श्रावस्ती, जौनपुर, झांसी और सुल्तानपुर शामिल हैं। अंबेडकरनगर जिले में कुल 42 एएनएम का तबादला हुआ है। ये एएनएम अमेठी, अयोध्या, बलरामपुर, बाराबंकी और बस्ती से स्थानांतरित हुई हैं।बहराइच, गोंडा, प्रयागराज, श्रावस्ती और सुल्तानपुर से भी एएनएम अंबेडकरनगर पहुंची हैं। बाराबंकी जिले में कुल 35 एएनएम का अंतरजनपदीय स्थानांतरण हुआ है। सुल्तानपुर जिले में सबसे कम छह एएनएम का तबादला किया गया है।

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अयोध्या। अंतरजनपदीय स्थानांतरण के तहत मंडल के चार जिलों में 142 एएनएम का तबादला किया गया है। जिले में सबसे अधिक 59 एएनएम को स्थानांतरित किया गया है। वहीं अंबेडकरनगर में 42 एएनएम, बाराबंकी में 35 एएनएम और सुल्तानपुर में छह एएनएम का तबादला हुआ है।