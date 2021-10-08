Ayodhya News: श्रीराम स्तंभ योजना का शुभारंभ 27 को

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अयोध्या में कुल 11 श्रीराम स्तंभ स्थापित होने हैं। पहला स्तंभ ऐतिहासिक भरतकुंड में स्थापित होगा, जहां मान्यता के अनुसार भगवान श्रीराम के वनवास जाने के बाद भरत ने 14 वर्षों तक तपस्या की थी। आयोजन को लेकर कारसेवकपुरम में अशोक सिंहल फाउंडेशन और विहिप कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें राजनीतिक व प्रशासनिक हस्तियों के साथ बड़ी संख्या में साधु-संतों को आमंत्रित किया गया है। फाउंडेशन के संस्थापक ट्रस्टी महेश भागचंदका को हाल ही में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।स्तंभ स्थलों पर मिट्टी परीक्षण पूरा हो चुका है। सात स्तंभों का फाउंडेशन बनकर तैयार है और इनके 14 सितंबर तक अयोध्या पहुंचने की संभावना है। भरतकुंड के अलावा राम मंदिर परिसर, मखौड़ा धाम, रामकुंड, हनुमान-भरत मिलन नंदीग्राम, भरतकुंड नंदीग्राम, जटाकुंड, दशरथ समाधि स्थल, विभीषण कुंड, सुग्रीव कुंड, हनुमान कुंड और सीता कुंड में स्तंभ स्थापित किए जाएंगे। (संवाद)