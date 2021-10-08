फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   The Chief Minister will visit Ayodhya tomorrow

Ayodhya News: मुख्यमंत्री कल अयोध्या आएंगे, बदला रहेगा यातायात

Mon, 07 Sep 2026 12:53 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Mon, 07 Sep 2026 12:53 AM IST
विज्ञापन
The Chief Minister will visit Ayodhya tomorrow
अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आठ सितंबर को जीआईसी ग्राउंड में छह जिलों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को सम्मानित करेंगे। उनके दौरे को देखते हुए अयोध्या शहर और अयोध्या धाम क्षेत्र में यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। यह व्यवस्था दोपहर 12:30 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।
विज्ञापन

आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। शहर क्षेत्र और अयोध्या धाम क्षेत्र दोनों में कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही रोकी जाएगी। इससे आम जनता को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले डायवर्जन प्लान की जानकारी ले लें। सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के लिए यह कदम उठाया गया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन



शहर क्षेत्र में प्रतिबंधित मार्ग

- शहर क्षेत्र में सहादतगंज हनुमानगढ़ी चौराहे से रामपथ पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- पोस्ट ऑफिस तिराहे से पुलिस लाइन व रिकाबगंज तिराहे की तरफ भी आवाजाही रोकी जाएगी।
- पुष्पराज चौराहा से जीआईसी की तरफ और तहसील तिराहा से गुरु गोबिंद सिंह चौक की तरफ भी वाहन नहीं चलेंगे।
- बहू बेगम मकबरा तिराहा से जीआईसी की तरफ जाने वाले रास्ते भी बंद रहेंगे।
- रिकाबगंज चौराहा से कसाब बाड़ा और रामपथ की तरफ भी यातायात प्रतिबंधित रहेगा।

अयोध्या धाम क्षेत्र में यातायात व्यवस्था :
- अयोध्या धाम क्षेत्र में हनुमान गुफा से लता मंगेशकर चौक की ओर वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
- पुराना सरयू पुल से लता मंगेशकर चौक की ओर भी यातायात प्रतिबंधित किया गया है।
- सब्जी मंडी रोड से पोस्ट ऑफिस तिराहा रामपथ पर और हनुमानगढ़ी चौराहा बैरियर से रामपथ पर भी वाहन नहीं चलेंगे।
- श्रीराम अस्पताल तिराहा रामपथ पर और टेढ़ी बाजार चौराहा रामपथ पर भी प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- रानोपाली रेलवे क्रॉसिंग से रामपथ पर भी सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed