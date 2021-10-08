Ayodhya News: नहाते समय सरयू में डूबा युवक

विज्ञापन

बेगमगंज निवासी चंद्रप्रकाश उर्फ चंदू ई रिक्शा चलाता था। शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे वह चार दोस्तों के साथ गुप्तारघाट पहुंचा। तीन दोस्त नदी में स्नान कर रहे थे, जबकि एक बाहर खड़ा था। स्नान के दौरान दो दोस्त सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन चंद्रप्रकाश गहरे पानी में चला गया।नदी से बाहर खड़े उसके दोस्तों ने करीब 20 मिनट तक उसका इंतजार किया और आसपास तलाश की। इसके बाद 112 पर सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों को नदी में उतारकर तलाश शुरू कराई। बाद में एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंच गईं। रविवार को एसडीआरएफ के जवानों ने नावों की मदद से गुप्तारघाट से नया घाट तक नदी में सर्च अभियान चलाया।