तिगरी गंगा मेले में शिविर लगाने को महासभाएं चिन्हित करने लगीं भूमि

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तिगरी गंगा मेले में शिविर लगाने के लिए विभिन्न महासभाओं, किसान संगठनों के लोग भूमि चिन्हित करने में लग गए हैं। मेले में कई दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। तिगरी गंगा मेला आस्था का केंद्र हाेने के साथ ही विभिन्न संस्कृतियों की झलक प्रस्तुत करता है। अलग-अलग महासभाओं के शिविरों में रागनी समेत अन्य देहाती कार्यक्रमों की धूम रहती है। मेले में कश्यप महासभा, सैनी महासभा, जाटव महसभा ने शिविर लगाने के लिए भूमि का चयन कर अपने बैनर भी लगा दिए। जिससे बाद में उनको शिविर लगाने के लिए भूमि तलाश करने में परेशानी का सामना न करना पड़े।

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