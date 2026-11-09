{"_id":"6af1608e2a60904e0d075d76","slug":"video-extensive-fireworks-on-diwali-lamps-lit-in-homes-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"दीपावली पर जमकर आतिशबाजी, घरों में जलाए दीप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने घरों और प्रतिष्ठानों को रंगबिरंगी झालरों से सजाया। शाम को शुभ मुहूर्त में दीप जलाकर पूजा-अर्चना की। इसके बाद बच्चों और युवाओं ने जमकर आतिशबाजी की। बाजारों और मोहल्लों में देर रात तक दीपावली की रौनक बनी रही।

... और पढ़ें