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भव्य कलश यात्रा पर मनौटा से तिगरी तक हुई पुष्प वर्षा

Vimal Sharma

Updated Mon, 09 Nov 2026 11:26 AM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 11:26 AM IST







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मनौटा में चल रहा कार्तिक महोत्सव पूर्ण होने पर निकाली गई भव्य कलश यात्रा में हर्ष और उल्लास का संगम दिखाई दिया। यात्रा पर लोगों नेे जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत करते देवी-देवताओं से आशीर्वाद लिया। ... और पढ़ें

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