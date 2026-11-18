{"_id":"6afdc47f6fe368bee607e32c","slug":"video-video-jallpara-ma-bnakara-sa-mal-jasamara-asara-sapa-sarakara-bnana-para-falta-rata-bjal-bl-bhal-ka-vatha-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: जलालपुर में बुनकरों से मिले जासमीर अंसारी, सपा सरकार बनने पर फ्लैट रेट बिजली बिल बहाली का वादा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Video: जलालपुर में बुनकरों से मिले जासमीर अंसारी, सपा सरकार बनने पर फ्लैट रेट बिजली बिल बहाली का वादा
विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष जासमीर अंसारी ने बुधवार को 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जलालपुर विधानसभा क्षेत्र के जलालपुर नगर और नगपुर में बुनकरों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बुनकरों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान का भरोसा दिलाया।
जासमीर अंसारी ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर पावरलूम बुनकरों के लिए फ्लैट रेट बिजली बिल व्यवस्था फिर से बहाल की जाएगी। इसके साथ ही बुनकरों की अन्य समस्याओं का भी प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बुनकर समाज प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन मौजूदा सरकार में उनकी समस्याओं की अनदेखी हो रही है। उन्होंने पीडीए समाज के लोगों से एकजुट होकर 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आह्वान किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।