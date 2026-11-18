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कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को कटेहरी विधानसभा क्षेत्र में बसपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने इस बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार ने छात्रों और नौजवानों के हित में कई दर्जन योजनाएं चलाईं। पाल ने बताया कि बसपा ने अंबेडकरनगर सहित पूरे प्रदेश में गरीबों, बेसहारों और मजलूमों को राजनीतिक हिस्सेदारी दी है।बैठक में जिलाध्यक्ष सुनील सावंत, अकबरपुर विधानसभा के प्रभारी प्रत्याशी मनोज वर्मा,मंडल प्रभारी राम नयन, मारुत मिश्रा, विकास द्विवेदी, प्रेम कुमार चौबे और धर्मेंद्र सिंह भी उपस्थित, अभय मिश्रा, विनय सिंह, रमेश उपाध्याय, विकास शर्मा, संगम सिंह, अमर प्रताप सिंह, विजय सिंह, चंदन कश्यप और दीपक कुमार मौजूद रहे। (संवाद)