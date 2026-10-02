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अंबेडकरनगर में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर हादसे के वीडियो आए सामने
अंबेडकरनगर के जैतपुर क्षेत्र में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर अंबरपुर टोल प्लाजा के पास शुक्रवार की सुबह करीब 05.30 बजे एसी स्लीपर बस के चालक को झपकी आने से बस ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में बस का बाया हिस्सा आगे से पीछे तक क्षतिग्रस्त हो गया। बस में सवार चार यात्रियों की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए।
बता दें कि, बिहार के तेगरा एक्सप्रेस की एसी-स्लीपर बस बृहस्पतिवार शाम करीब 5.00 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट से बिहार के दरभंगा जाने के लिए रवाना हुई थी। बस में कुल 43 यात्री सवार थे। ये सभी बिहार के मुजफ्फरनगर, दरभंगा, पिपरा कोठी के अलावा यूपी के कुशीनगर जा रहे थे। सुबह करीब 05.30 बजे बस अंबेडकरनगर जिले के जैतपुर क्षेत्र में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे अंबरपुर टोल प्लाजा के पास पहुंची थी। पुलिस के अनुसार चालक अनु को झपकी आने की वजह से बस का बाया हिस्सा आगे चल रहे टाइल्स लदे ट्रेलर के दाहिने हिस्से में जा घुसी जिससे बस के परखच्चे उड़ गए। बाई दिशा में बने स्लीपर बॉक्स में सो रहे यात्री छटककर कर सड़क पर दूर तक जा गिरे।
इनमें सचिन कुमार (28) निवासी महुआ छतवारा जनपद वैशाली बिहार, नौशाद (36) निवासी वाजिदपुर दरभंगा बिहार, परवेज अंसारी (34) निवासी आजादनगर हाटा कुशीनगर समेत चार लोगों की दुर्घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं सुमित मिश्रा (28) निवासी रग्घुन कोठी बिहार, सुमित आनंद (40) निवासी दरभंगा बिहार व महिला रिंकू कुमारी (45) निवासी मुजफ्फरपुर नगर बिहार गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद बस और ट्रेलर के चालक वाहन छोड़ भाग गए जिनकी तलाश की जा रही है। जिले के प्रभारी मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों का हाल जाना और हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया।
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