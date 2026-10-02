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VIDEO: गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे हादसा, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने घायलों का लिया हालचाल

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Fri, 02 Oct 2026 08:50 AM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 08:50 AM IST

अंबेडकरनगर जिले में आज सुबह करीब साढ़े पांच बजे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे की सूचना पर जिलाधिकारी ईशा प्रिया और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने तत्काल जिला अस्पताल पहुंच कर मरीजों का हाल जाना और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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