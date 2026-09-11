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अमर उजाला की ओर से केपी कॉलेज में हुई चित्रकला प्रतियोगिता, बड़ी संख्या में बच्चों ने लिया हिस्सा

विनोद सिंह

Updated Fri, 11 Sep 2026 01:32 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 01:32 PM IST







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अमर उजाला की ओर से केपी इंटर इंटर कॉलेज में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया।

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