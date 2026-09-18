प्रयागराज : चायल विधायक पूजा पाल के खाते से 1.55 लाख की ठगी, यूपीआई से कई बार में निकाली रकम

कौशाम्बी की चायल विधायक पूजा पाल के बैंक खाते से फोन-पे और यूपीआई के जरिये करीब 1.55 लाख रुपये पार हो गए। 22 अगस्त से 13 सितंबर के बीच खाते से कई बार रकम निकाली गई। 14 सितंबर को जानकारी होने पर बैंक खाते की जांच कराई गई तो अनधिकृत लेनदेन का पता चला। विधायक की तहरीर पर धूमनगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

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विधायक पूला पाल का धूमनगंज स्थित एक बैंक शाखा में खाता है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 22 अगस्त से 13 सितंबर के बीच खाते से फोनपे/यूपीआई के माध्यम से कई बार धनराशि निकाली गई। 14 सितंबर को इसकी जानकारी होने पर खाते का विवरण चेक कराया गया। इसमें करीब 1.55 लाख रुपये के अनधिकृत लेनदेन सामने आए। उन्होंने अपने आईफोन में मौजूद व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण डाटा के अनधिकृत एक्सेस या लीक होने की आशंका भी जताई गई है। वहीं पुलिस अब साइबर सेल की मदद से मोबाइल, फोनपे, यूपीआई और खाते की लेनदेन की जांच शुरू कर दी है।