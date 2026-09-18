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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Chayal MLA Pooja Pal defrauded of ₹1.55 lakh; money withdrawn in multiple transactions via UPI

प्रयागराज : चायल विधायक पूजा पाल के खाते से 1.55 लाख की ठगी, यूपीआई से कई बार में निकाली रकम

Fri, 18 Sep 2026 08:16 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 18 Sep 2026 08:16 PM IST
सार

कौशाम्बी की चायल विधायक पूजा पाल के बैंक खाते में साइबर सेंध का मामला सामने आया है। 22 अगस्त से 13 सितंबर के बीच फोनपे और यूपीआई के जरिए कई बार लेनदेन कर खाते से करीब 1.55 लाख रुपये पार कर दिए गए। 14 सितंबर को खाते का विवरण जांचने पर फर्जीवाड़े का पता चला। विधायक की शिकायत पर धूमनगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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Chayal MLA Pooja Pal defrauded of ₹1.55 lakh; money withdrawn in multiple transactions via UPI
पूजा पाल, विधायक चायल। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक।

विस्तार
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कौशाम्बी की चायल विधायक पूजा पाल के बैंक खाते से फोन-पे और यूपीआई के जरिये करीब 1.55 लाख रुपये पार हो गए। 22 अगस्त से 13 सितंबर के बीच खाते से कई बार रकम निकाली गई। 14 सितंबर को जानकारी होने पर बैंक खाते की जांच कराई गई तो अनधिकृत लेनदेन का पता चला। विधायक की तहरीर पर धूमनगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

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विधायक पूला पाल का धूमनगंज स्थित एक बैंक शाखा में खाता है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 22 अगस्त से 13 सितंबर के बीच खाते से फोनपे/यूपीआई के माध्यम से कई बार धनराशि निकाली गई। 14 सितंबर को इसकी जानकारी होने पर खाते का विवरण चेक कराया गया। इसमें करीब 1.55 लाख रुपये के अनधिकृत लेनदेन सामने आए। उन्होंने अपने आईफोन में मौजूद व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण डाटा के अनधिकृत एक्सेस या लीक होने की आशंका भी जताई गई है। वहीं पुलिस अब साइबर सेल की मदद से मोबाइल, फोनपे, यूपीआई और खाते की लेनदेन की जांच शुरू कर दी है।

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