डिप्टी सीएम केशव बोले : टीका लगाता था, लगाता हूं और जीवन की अंतिम सांस तक लगाता रहूंगा

ऑफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन की ओर से नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष के बयानों पर प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आशीर्वाद का दीप जलाए जाने को लेकर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री को प्यार और शुभकामनाएं दे रहा है। अगर यह कांग्रेस को नहीं पच रहा है तो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे।

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उन्होंने चुनाव चिह्न और दलों से जुड़े विवाद पर कहा कि कांग्रेस से भी कई दल अलग होकर बने हैं। किसी दल के टूटने या चुनाव चिह्न से संबंधित विवाद पर संबंधित पक्ष को निर्वाचन आयोग के निर्देश के खिलाफ न्यायालय जाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास भाजपा के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। विज्ञापन



सहारनपुर के मस्जिद प्रकरण को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत के बयान पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार किया। यूजीसी से जुड़े प्रदर्शन के सवाल पर कहा कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया है, इसलिए कोई विवाद नहीं है। उन्होंने चुनाव चिह्न और दलों से जुड़े विवाद पर कहा कि कांग्रेस से भी कई दल अलग होकर बने हैं। किसी दल के टूटने या चुनाव चिह्न से संबंधित विवाद पर संबंधित पक्ष को निर्वाचन आयोग के निर्देश के खिलाफ न्यायालय जाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास भाजपा के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है।सहारनपुर के मस्जिद प्रकरण को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत के बयान पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार किया। यूजीसी से जुड़े प्रदर्शन के सवाल पर कहा कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया है, इसलिए कोई विवाद नहीं है।

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