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NHM workerसीएमओ कार्यकाल में नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन करते एनएचएमकर्मी।s protesting to demand regularization of their services during the CMO tenure.

विनोद सिंह

Updated Wed, 14 Oct 2026 07:45 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 07:45 PM IST







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सीएमओ कार्यकाल में नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन करते एनएचएमकर्मी।

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