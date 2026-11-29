संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को बनाया गया है विभागाध्यक्ष



कोर्ट ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में विभागाध्यक्षों का काम भी बड़ी संख्या में एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर संभाल रहे हैं। कई विभागों में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। एक संविदा कर्मचारी को हटाकर दूसरे संविदा कर्मचारी की नियुक्ति किए जाने के खिलाफ लगातार याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थितियां नियमित डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं होने के कारण पैदा हो रही हैं।



कोर्ट ने पाया कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग कॉलेजों में 500 से अधिक लोग संविदा पर काम कर रहे हैं। नियमित पदों की संख्या बेहद कम है। करीब 25 प्रतिशत पदों पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य व्यवस्था संभाल रहे हैं। प्रोफेसरों के कुल 517 स्वीकृत पदों में 108 सीधी भर्ती से भरे जाने हैं, लेकिन इनमें केवल 26 पर ही नियुक्तियां हुई हैं। सरकार के अनुसार 35 पदों के लिए अधियाचन भेजा गया है, जबकि 44 पदों का विज्ञापन जारी किया जा चुका है।