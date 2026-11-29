अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रविवार को "विजय संकल्प रैली" के जरिये अपने संगठन की मजबूती पर जोर दिया। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का प्रयास किया। शहर के सरदार पटेल सेवा संस्थान में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने अपना दल एस को उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे पार्टी होने की बात कही।

अनुप्रिया पटेल ने समाजवादी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा, चुनाव में तमाम बहुरुपिये आप लोगों के बीच आएंगे, झूठे घोषणापत्र दिखाएंगे, झूठे वादे करेंगे, इसलिए ऐसे लोगों के बहकावे में न आएं और 2027 के चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों से भी बचने की जरूरत है जो हाथों में संविधान की पुस्तक लेकर संविधान का उल्लंघन करते हैं। प्रयागराज समेत आसपास के जिलों से पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा, विधानसभा, विधान परिषद हो या लोकसभा सभी सदनों में हमारे संगठन से जनप्रतिनिधि नेतृत्व कर रहे हैं।

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वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में 11 में सात सीटों पर संगठन की जीत हुई थी। 2022 में 17 में से 13 सीटें हमने जीती लेकिन अब हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं इतने से काम नहीं चलेगा। 2027 में हमारी भागीदारी बढ़ेगी। सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ता तैयार हो जाएं। उन्होंने कहा, एनडीए की हैट्रिक लगेगी। उन्होंने पार्टी के संस्थापन दिवंगत सोनेलाल पटेल को नमन किया।