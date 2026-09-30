प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

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प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की सतर्कता से बड़ा हादसा होते-होते बच गया। चलती ट्रेन में साथी को बचाने के प्रयास में महिला गिर गई। दूसरी महिला भी ट्रेन से कूद गई। जवानों की सूझबूझ उसकी जान बचाई गई। इसको लेकर प्लेटफॉर्म पर अफरातफरी मची रही। चेन पुलिंग करके ट्रेन रोकी गई। दोनों महिलाओं को सुरक्षित निकाल लिया गया।

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