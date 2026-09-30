प्रयागराज : अभियान के दौरान पीटीओ के चालक का नोट गिनते हुए वीडियो वायरल, आरटीओ ने दर्ज कराई एफआईआर

यात्री बसों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कवच 2.0 के दौरान सरकारी वाहन में नकदी गिनने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया है। आरटीओ प्रवर्तन सत्येंद्र प्रकाश सिंह की तहरीर पर दारागंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 204 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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तहरीर के मुताबिक, वायरल वीडियो में पुष्पेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति यात्रीकर/मालकर अधिकारी रणवीर सिंह चौहान को आवंटित सरकारी वाहन UP 32 FG 3603 में बैठकर नकदी गिनता दिखाई दे रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया और विभिन्न संचार माध्यमों में रिश्वत की रकम के रूप में प्रसारित किए जाने का भी तहरीर में उल्लेख किया गया है। मामले की जांच अजय कुमार को सौंपी गई है। विज्ञापन



इससे पहले मंगलवार को वायरल वीडियो में एक स्लीपर बस के पास श्रद्धालुओं के उतरने और सरकारी वाहन की पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति के रुपये गिनने का दृश्य सामने आया था। वीडियो के बाद 10 हजार रुपये की वसूली की चर्चा शुरू हुई थी। हालांकि, वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है। तहरीर के मुताबिक, वायरल वीडियो में पुष्पेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति यात्रीकर/मालकर अधिकारी रणवीर सिंह चौहान को आवंटित सरकारी वाहन UP 32 FG 3603 में बैठकर नकदी गिनता दिखाई दे रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया और विभिन्न संचार माध्यमों में रिश्वत की रकम के रूप में प्रसारित किए जाने का भी तहरीर में उल्लेख किया गया है। मामले की जांच अजय कुमार को सौंपी गई है।इससे पहले मंगलवार को वायरल वीडियो में एक स्लीपर बस के पास श्रद्धालुओं के उतरने और सरकारी वाहन की पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति के रुपये गिनने का दृश्य सामने आया था। वीडियो के बाद 10 हजार रुपये की वसूली की चर्चा शुरू हुई थी। हालांकि, वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है।

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