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अतीक के बेटे अली संग नामजद छह आरोपियों को कोर्ट ने मुहैया कराया वकील, नैनी जेल में बंद हैं आरोपी

विनोद सिंह

Updated Wed, 23 Sep 2026 08:12 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 08:12 PM IST







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अतीक के बेटे अली संग नामजद छह आरोपियों को कोर्ट ने मुहैया कराया वकील, नैनी जेल में बंद हैं आरोपी।

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