फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Wife hangs after video call with sub-inspector husband police investigating.

प्रयागराज : दरोगा पति से वीडियो कॉल के बाद अधिवक्ता पत्नी ने फंदे से लटककर दी जान, नहीं मिला कोई सुसाइट नोट

Sun, 20 Sep 2026 11:30 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 20 Sep 2026 11:30 AM IST
सार

धूमनगंज के पारस ग्रीन अपार्टमेंट में उपनिरीक्षक की पत्नी की मौत से सनसनी फैल गई। पति से वीडियो कॉल पर बातचीत के बाद हुई घटना में पुलिस को अभी मौत की वजह स्पष्ट नहीं हुई है।

विज्ञापन
Wife hangs after video call with sub-inspector husband police investigating.
अधिवक्ता ने फंदे पर लटककर दी जान। - फोटो : Social media

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

धूमनगंज स्थित पारस ग्रीन अपार्टमेंट में दरोगा जितेंद्र सिंह की पत्नी कंचन सिंह ने फंदे पर लटककर जान दे दी। घटना से पहले कंचन सिंह ने अपने पति उपनिरीक्षक जितेंद्र सिंह से वीडियो कॉल पर बातचीत की थी। इसके बाद जितेंद्र सिंह ने एक पड़ोसी को फोन कर फ्लैट में जाकर कंचन को देखने और बचाने के लिए कहा। इसके बाद वह खुद भी अपार्टमेंट पहुंचे।

विज्ञापन


कानपुर निवासी कंचन सिंह (33) की शादी करीब दो साल पहले उपनिरीक्षक जितेंद्र सिंह से हुई थी। वह हाईकोर्ट में अधिवक्ता भी थीं। दंपती पारस ग्रीन अपार्टमेंट के नौवें तल स्थित फ्लैट में रहते थे। शनिवार रात देर रात जितेंद्र सिंह ड्यूटी के सिलसिले में बाहर गए थे, जबकि कंचन फ्लैट में अकेली थीं।
विज्ञापन


रात में पति से वीडियो कॉल पर बातचीत के दौरान कंचन ने कथित तौर पर ऐसी बात कही, जिसके बाद जितेंद्र सिंह को चिंता हुई। उन्होंने पड़ोसी को फोन कर फ्लैट में जाने के लिए कहा। कुछ देर बाद वह खुद भी वहां पहुंच गए। फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद मिला। दरवाजा खुलवाने के बाद कंचन को कमरे में मृत पाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


सुसाइड नोट नहीं मिला, कारणों की तलाश में पुलिस

सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल की जांच की गई, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिलने की बात सामने आई है। पुलिस अब कंचन की पति से हुई आखिरी बातचीत, मोबाइल फोन और अन्य परिस्थितियों की जांच कर रही है। धूमनगंज थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, हालांकि मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed