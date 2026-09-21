कौशाम्बी : अतीक के बेटे अली की पेशी से पहले हाईवे पर चेकिंग, सैनी में काफिला रोककर हुई तलाशी
झांसी जेल से प्रयागराज पेशी के लिए लाए जा रहे अली अहमद के काफिले को कौशाम्बी के सैनी क्षेत्र में पुलिस ने रोककर सभी वाहनों की सघन तलाशी ली। जांच के दौरान अली और उसकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी वाहनों से बाहर आ गए। पुलिस ने रूटीन चेकिंग बताते हुए तलाशी के बाद काफिले को आगे रवाना कर दिया।
विस्तार
माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के काफिले को सैनी पुलिस ने रोक लिया। वाहनों की सघन तलाशी के बाद पुलिस ने काफिले को आगे जाने दिया। इस दौरान कुछ देर तक अफरातफरी की स्थिति रही। अली अहमद को पेशी के लिए झांसी जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था। अली के खिलाफ प्रयागराज के करेली थाने में हत्या के प्रयास और रंगदारी मांगने का मामला दर्ज है। पीड़ित अफजल ने अली अहमद, असाद समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
इसी मामले में सोमवार को अली अहमद की पेशी होनी थी। इसके लिए उसे झांसी जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था। वाहनों का काफिला जब सैनी क्षेत्र में पहुंचा तो हाईवे पर पुलिस ने उसे रोक लिया। अली अहमद समेत उसकी सुरक्षा में तैनात सभी पुलिसकर्मी वाहनों से बाहर आ गए। इसके बाद पुलिस ने काफिले में शामिल सभी वाहनों की सघन तलाशी ली। काफिले में सात-आठ गाड़ियां शामिल थीं। सभी की सघन तलाशी ली गईं। करीब 15 मिनट तक तलाशी अभियान चला।
काफिले में शामिल सभी वाहनों की हुई चेकिंग
तलाशी के बाद पुलिस ने अली अहमद और उसके काफिले को छोड़ दिया गया। पुलिस के अनुसार, सुरक्षा के मद्देनजर यह चेकिंग कराई गई थी। सैनी पुलिस ने बताया कि अली के काफिले को रोकने का कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं था। रूटीन चेकिंग के तहत सभी वाहनों को रोककर जांच की जा रही थी। इसी दौरान अतीक अहमद के बेटे अली का काफिला वहां से गुजर रहा था, इसलिए उसे भी रोककर वाहनों की जांच की गई। चेकिंग के बाद काफिले को जाने दिया गया। पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली।
अली का भाई अहजम को पुलिस ने रोका
माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को पुलिस प्रयागराज लेकर पहुंची है। अली की गाड़ी के पीछे भाई अहजम भी गाड़ी से चल रहा था, उसे रोक दिया अली को धमकी, रंगदारी और जान से मारने की कोशिश की से जुड़े मामले में एडीजे कोर्ट में पेश किया जाना है। अली को भारी सुरक्षा के बीच पुलिस तड़के झांसी जेल से लेकर निकली थी।
अली की गाड़ी के पीछे भाई अहजम भी गाड़ी से चल रहा था। पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी हुई। कौशाम्बी के सैनी में पुलिस ने अहमज की गाड़ियों को रोक लिया। इस दौरान पुलिस ने अहमज की गाड़ी चेक की। उससे काफिले का पीछा करने को लेकर सवाल-जवाब किए।
अहजम ने बताया कि उसे भाई को जेल से लाने का पता चला था, इसलिए वह काफिले के पीछे-पीछे चल रहा था। पुलिस ने उसे काफिले के पीछे-पीछे चलने से मना किया। अली को प्रयागराज कोर्ट लाने के कार्यक्रम को पुलिस ने इतना गोपनीय रखा कि किसी को इसकी खबर तक नहीं हुई। अतीक का गुर्गा असाद कालिया को भी इसी मामले में कोर्ट में पेश किया गया।