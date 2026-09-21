कौशाम्बी : अतीक के बेटे अली की पेशी से पहले हाईवे पर चेकिंग, सैनी में काफिला रोककर हुई तलाशी

अली का भाई अहजम को पुलिस ने रोका



माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को पुलिस प्रयागराज लेकर पहुंची है। अली की गाड़ी के पीछे भाई अहजम भी गाड़ी से चल रहा था, उसे रोक दिया अली को धमकी, रंगदारी और जान से मारने की कोशिश की से जुड़े मामले में एडीजे कोर्ट में पेश किया जाना है। अली को भारी सुरक्षा के बीच पुलिस तड़के झांसी जेल से लेकर निकली थी।



अली की गाड़ी के पीछे भाई अहजम भी गाड़ी से चल रहा था। पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी हुई। कौशाम्बी के सैनी में पुलिस ने अहमज की गाड़ियों को रोक लिया। इस दौरान पुलिस ने अहमज की गाड़ी चेक की। उससे काफिले का पीछा करने को लेकर सवाल-जवाब किए।



अहजम ने बताया कि उसे भाई को जेल से लाने का पता चला था, इसलिए वह काफिले के पीछे-पीछे चल रहा था। पुलिस ने उसे काफिले के पीछे-पीछे चलने से मना किया। अली को प्रयागराज कोर्ट लाने के कार्यक्रम को पुलिस ने इतना गोपनीय रखा कि किसी को इसकी खबर तक नहीं हुई। अतीक का गुर्गा असाद कालिया को भी इसी मामले में कोर्ट में पेश किया गया।