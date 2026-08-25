{"_id":"6a8d91af5c9c625ae700a797","slug":"video-gabhana-ma-gaugdha-vavatha-para-tha-pakashha-ma-marapata-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"गभाना में गाड़ी विवाद पर दो पक्षों में मारपीट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

24 अगस्त को रात करीब 10:30 बजे थाना गभाना क्षेत्र में दो पक्षों में झगड़ा हुआ। गाड़ी की साइड को लेकर विवाद के बाद मारपीट हुई। घायलों का उपचार चल रहा है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्राधिकारी गभाना महेश कुमार ने इसकी जानकारी दी।

... और पढ़ें