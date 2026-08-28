Aligarh News: छात्राओं ने छात्रों की कलाईयों पर बांधीं राखियां
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:28 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
कस्बे के श्री लक्ष्मीराज इंटर कॉलेज में रक्षाबंधन पर राखियां बांधकर मनाया गया। छात्राओं ने छात्रों की कलाइयों पर राखी बांधीं और छात्रों ने उन्हें मिष्ठान खिलाया। नगर पंचायत के चेयरमैन कुंवर अभिमन्यु राज सिंह ने भी कॉलेज पहुंच कर छात्राओं से राखी बंधवाई और उन्हें उपहार भेंट किए। प्रधानाचार्य डॉ. विजेंद्र शर्मा ने रक्षाबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर साधना सिंह, गरिमा सिंह, यशपाल सिंह, अखिलेश मिश्रा, हिमांशु यदुवंशी, अनिल शर्मा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन