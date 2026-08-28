Aligarh News: जवानों की कलाईयों पर बहनों ने बांधा रक्षा सूत्र
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:36 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
रक्षाबंधन पर्व की पूर्व संध्या पर अतरौली में प्रेम और रक्षा की डोर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश की रक्षा में तैनात जवानों की कलाईयों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना की गई।
वरिष्ठ लेखिका डॉ.ऊषा अरोड़ा के नेतृत्व में बच्चों ने अपने हाथों से तैयार की गई राखियां जवानों को भेंट कीं। राखी बांधते वक्त बहनें भावुक हो गईं और कहा आप हैं तो हम सुरक्षित हैं। इस दौरान आरएएफ कमांडेंट अमित कुमार, श्री मोहन अरोरा, सीओ अनिवेश सिंह, हिमांशु मित्तल गुप्ता, श्वेता कुमारी, संदीप खत्री, हर्ष अरोड़ा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
वरिष्ठ लेखिका डॉ.ऊषा अरोड़ा के नेतृत्व में बच्चों ने अपने हाथों से तैयार की गई राखियां जवानों को भेंट कीं। राखी बांधते वक्त बहनें भावुक हो गईं और कहा आप हैं तो हम सुरक्षित हैं। इस दौरान आरएएफ कमांडेंट अमित कुमार, श्री मोहन अरोरा, सीओ अनिवेश सिंह, हिमांशु मित्तल गुप्ता, श्वेता कुमारी, संदीप खत्री, हर्ष अरोड़ा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन