Aligarh News: जवानों की कलाईयों पर बहनों ने बांधा रक्षा सूत्र

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वरिष्ठ लेखिका डॉ.ऊषा अरोड़ा के नेतृत्व में बच्चों ने अपने हाथों से तैयार की गई राखियां जवानों को भेंट कीं। राखी बांधते वक्त बहनें भावुक हो गईं और कहा आप हैं तो हम सुरक्षित हैं। इस दौरान आरएएफ कमांडेंट अमित कुमार, श्री मोहन अरोरा, सीओ अनिवेश सिंह, हिमांशु मित्तल गुप्ता, श्वेता कुमारी, संदीप खत्री, हर्ष अरोड़ा आदि मौजूद रहे।

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रक्षाबंधन पर्व की पूर्व संध्या पर अतरौली में प्रेम और रक्षा की डोर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश की रक्षा में तैनात जवानों की कलाईयों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना की गई।