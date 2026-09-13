एएमयू में पीएम मोदी के नाम पर हॉस्टल की मांग उठी

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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हॉर्स राइडिंग क्लब की संपत्ति पर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से छात्रावास बनाने की मांग उठी है। छात्रों का दावा है कि नगर निगम ने 500 करोड़ रुपये की यह संपत्ति कब्जा मुक्त की है। इस मुद्दे पर होने वाली बहस की एएमयू प्रॉक्टर ने अनुमति नहीं दी। छात्रों ने डक पॉइंट पर पत्रकारों से बातचीत कर अपनी बात रखी।

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