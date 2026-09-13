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एएमयू में पीएम मोदी के नाम पर हॉस्टल की मांग उठी

Sun, 13 Sep 2026 10:40 PM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Sun, 13 Sep 2026 10:40 PM IST
एएमयू में पीएम मोदी के नाम पर हॉस्टल की मांग उठी
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हॉर्स राइडिंग क्लब की संपत्ति पर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से छात्रावास बनाने की मांग उठी है। छात्रों का दावा है कि नगर निगम ने 500 करोड़ रुपये की यह संपत्ति कब्जा मुक्त की है। इस मुद्दे पर होने वाली बहस की एएमयू प्रॉक्टर ने अनुमति नहीं दी। छात्रों ने डक पॉइंट पर पत्रकारों से बातचीत कर अपनी बात रखी।
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