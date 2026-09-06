अलीगढ़ में गाय के गोबर से दीपक व मूर्तियां बना रहीं महिलाएं

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अलीगढ़ के राधेकृष्ण गो सेवा भवन निराश्रित गो आश्रय स्थल धनीपुर मूसेपुर जलाल में महिलाएं गाय के गोबर से विभिन्न उत्पाद तैयार कर रही हैं। मां कमलेश समाजसेवा फाउंडेशन की ओर से यह पहल की गई है। महिलाओं को शहर से 50 हजार दीपक का ऑर्डर मिल चुका है। अयोध्या से भी दीपक बनाने का ऑर्डर आया है। लक्ष्मी गणेश और हनुमान की मूर्तियों के भी ऑर्डर आने लगे हैं।

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