अलीगढ़: रात में खाई खीर-पूड़ी, सुबह लगाई महिला ने काली नदी में छलांग, रेस्क्यू टीम तलाश में जुटी

अकराबाद थाना क्षेत्र के गांव दही बेचा सिकंदरपुर में 6 सितंबर की सुबह एक महिला के काली नदी में छलांग लगाने का मामला सामने आया है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। वे नदी में महिला की गहनता से तलाश कर रही हैं।

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गांव सिकंदरपुर निवासी चंद्रभान सिंह ने बताया कि 5 सितंबर की रात घर में सब कुछ सामान्य था। उनकी पत्नी सुगढ़वती ने रात में खीर-पूड़ी बनाई थी। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को भोजन कराया। इसके बाद परिवार के सभी लोग रोजाना की तरह अपने-अपने बिस्तर पर सो गए। सुगढ़वती हर रोज सुबह करीब चार बजे सबसे पहले जागती थी। वह परिवार के अन्य सदस्यों को भी आवाज देकर जगाया करती थी। परंतु रविवार की सुबह जब परिवार के सभी सदस्य जागे, तो उन्होंने देखा कि सुगढ़वती घर में नहीं थी।पत्नी को घर में न पाकर परिवार के सभी लोग आस-पड़ोस में उसकी तलाश करने निकले। तलाश के दौरान उन्हें घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर काली नदी पुल पर कुछ सामान मिला। पुल पर सुगढ़वती की चप्पल पड़ी हुई थी। साथ ही, घर की चाबी का गुच्छा भी वहीं मिला। इन वस्तुओं को देखकर परिवार वालों ने अनुमान लगाया कि सुगढ़वती काली नदी में कूद गई है।इस अनुमान के बाद परिजनों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। अलीगढ़ से एक विशेष रेस्क्यू टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है। पुलिस और रेस्क्यू टीम अब काली नदी में महिला की तलाश में जुटी हुई है।