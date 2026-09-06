राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय: 19 सितंबर को होगा रम्पुटा चुनाव, चुनाव अधिकारी-पर्यवेक्षकों की घोषणा

अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (रम्पुटा) के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 19 सितंबर को चुनाव होगा। चुनाव को संपन्न कराने के लिए चुनाव अधिकारी व चुनाव पर्यवेक्षक की घोषणा कर दी गई है। साथ ही चुनाव संचालन समिति का गठन कर दिया गया है।

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