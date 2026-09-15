{"_id":"6aa926e772bf8b69e40b210a","slug":"video-youth-arrested-for-attempting-to-steal-electricity-wires-in-fatehabad-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बिजली के तार चोरी करते युवक गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा-फतेहाबाद मार्ग पर पलिया गांव के पास रविवार रात बिजली के तार चोरी करते एक युवक को पुलिस ने पकड़ा। उसके कब्जे से केबल और कटर बरामद हुआ है। एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद ने बताया कि रविवार रात करीब 9:55 बजे अवर अभियंता दीपक कुमार ने फतेहाबाद पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि गोपाल मार्केट, पलिया के पास एक युवक तार चोरी कर रहा था। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अवर अभियंता के सहयोग से युवक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम धामू निवासी पूठपुरा कल्यानपुर, थाना फतेहाबाद बताया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया।

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