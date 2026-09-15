बंदरों के खौफ ने मौत के मुंह में धकेला: एमबीबीएस का छात्र डरकर पांचवीं मंजिल से गिरा, उपचार के दौरान तोड़ा दम

थाना मगोर्रा क्षेत्र के एक निजी विश्वविद्यालय में बंदरों के खौफ से पांचवीं मंजिल से 22 वर्षीय एमबीबीएस छात्र वैभव गौड़ गिर गया था। घायल वैभव गौड़ की सोमवार की देर रात करीब 1 बजे फरीदाबाद के सर्वोदय हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इससे परिजन में कोहराम मच गया। वहीं मृतक छात्र के शव का पोस्टमार्टम कराने से परिजनों ने मना कर दिया और शव को परिजन भोपाल स्थित घर पर ले गए।