एक्सप्रेसवे पर शव को वाहनों ने घंटों रौंदा: चेहरा क्षत-विक्षत, पैरों में नहीं था जूता-चप्पल; नहीं हो सकी पहचान

घटना एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 9.200 पर आगरा से लखनऊ जाने वाली लेन में हुई। सोमवार रात किसी अज्ञात वाहन ने सड़क पर जा रहे युवक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद युवक सड़क पर गिर गया। इसके बाद पीछे से गुजरते रहे वाहन शव को रौंदते रहे। मंगलवार सुबह करीब पांच बजे डौकी पुलिस और यूपीडा की टीम को घटना की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची टीम ने सड़क पर क्षत-विक्षत पड़े शव को हटाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।पुलिस के अनुसार मृतक के पैर में कोई जूता या चप्पल नहीं था। चेहरा पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है।