एक्सप्रेसवे पर शव को वाहनों ने घंटों रौंदा: चेहरा क्षत-विक्षत, पैरों में नहीं था जूता-चप्पल; नहीं हो सकी पहचान
एक्सप्रेसवे पर सोमवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। कई वाहनों ने शव को रौंदा, जिससे पहचान नहीं हो सकी। पुलिस शिनाख्त के प्रयास कर रही है।
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थाना डौकी क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सोमवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद कई वाहन शव को रौंदते हुए निकलते रहे। इससे युवक का सिर और चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मंगलवार सुबह सूचना पर पहुंची पुलिस और यूपीडा की टीम ने शव को सड़क से हटाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है।
घटना एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 9.200 पर आगरा से लखनऊ जाने वाली लेन में हुई। सोमवार रात किसी अज्ञात वाहन ने सड़क पर जा रहे युवक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद युवक सड़क पर गिर गया। इसके बाद पीछे से गुजरते रहे वाहन शव को रौंदते रहे। मंगलवार सुबह करीब पांच बजे डौकी पुलिस और यूपीडा की टीम को घटना की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची टीम ने सड़क पर क्षत-विक्षत पड़े शव को हटाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।पुलिस के अनुसार मृतक के पैर में कोई जूता या चप्पल नहीं था। चेहरा पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है।
एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद ने बताया कि एक्सप्रेसवे की आगरा से लखनऊ जाने वाली लेन में नंगे पैर अज्ञात युवक का शव मिला है। वाहन की टक्कर से उसका चेहरा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सीसीटीवी फुटेज, आसपास के लोगों से पूछताछ और अन्य माध्यमों से युवक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।