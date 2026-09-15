महिला ने मार डाला पति: गला घोंटकर शिवम को सुलाया मौत की नींद, सास को सुना दी झूठी कहानी, ऐसे सामने आई सच्चाई

उत्तर प्रदेश के एटा जिले के सिरसागंज थाना क्षेत्र के ग्राम गुरैया सोयलपुर में एक विवाहिता ने अपनी पति शिवम की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी पत्नी ने घटना को छुपाने का काफी प्रयास किया, लेकिन शिवम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुऐ खुलासे के बाद जब पुलिस ने मामले की पड़ताल करना शुरू किया तो आरोपी पत्नी पुलिस के सवालों के आगे टूट गई और पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। वहीं पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।

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