प्रेमिका के लिए बना चोर: नीट क्वालीफाई किया, फिर ट्रेनों में करने लगा चोरी; इलाज पर खर्च कर दिए 80 लाख रुपये

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जीआरपी की पूछताछ में पुनीत ने बताया कि उसने गर्लफ्रेंड को कैंसर होने के बाद उसके इलाज पर करीब 80 लाख रुपये खर्च किए। दोनों आरोपी चलती ट्रेनों में यात्रियों का सामान चोरी करते थे और एक वारदात के बाद जगह बदल देते थे। दोनों पर दो दर्जन से अधिक चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 25 लाख रुपये के आभूषण बरामद किए हैं।सीओ जीआरपी राजेश दीक्षित ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी यात्रियों के सामान को निशाना बनाते थे। पुनीत चोरी से मिलने वाले पैसों से महंगी जीवनशैली जी रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड के कैंसर के इलाज में भी करीब 80 लाख रुपये खर्च हुए। आरोपी एक स्थान पर वारदात करने के बाद दूसरी जगह चले जाते थे, जिससे पुलिस की पकड़ से बच सकें। पूछताछ और बरामदगी के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।